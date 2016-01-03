قانونيون بالجامعة العربية يبحثون سبل دعم الفلسطينيين

أعلن الدكتور نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، في تصريح صحافي، الأحد، أن فريقاً من الخبراء القانونيين بعدد من الدول العربية، برئاسة الأمين العام للجامعة، سيعقدون اجتماعاً بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، يوم الأربعاء المقبل، لدراسة البدائل والاقتراحات والتوصيات اللازمة لدعم الجهود والتحركات العربية والفلسطينية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، تنفيذا لقرار صادر عن اجتماع غير عادي لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية عقد بالرياض في 9 نوفمبر الماضي، وكان مخصصا لبحث سبل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأضاف العربي أن هذا الاجتماع يضم خبراء من اللجنة المصغرة التي تم تشكيلها خلال القمة العربية بشرم الشيخ في مارس الماضي، والتي تضم مصر والأردن وفلسطين والمغرب، إضافة للأمانة العامة.

وأضاف العربي أن الجامعة تواصل تحركاتها على المستويين العربي والدولي لطرح موضوع توفير نظام حماية دولي لأراضي دولة فلسطين.