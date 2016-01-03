أفغانستان..محاصرة متمردين قرب قنصلية الهند بمزار الشريف

اشتبكت قوات أفغانية خاصة مع متمردين متحصنين في منزل قرب القنصلية الهندية بمدينة مزار الشريف في شمال أفغانستان اليوم الاثنين بعد هجوم وقع الليلة الماضية تزامن مع هجوم على قاعدة جوية هندية قرب الحدود مع باكستان.

وحاولت مجموعة صغيرة من المسلحين اقتحام القنصلية في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد ولكنها لم تنجح في ذلك واستغلت انشغال الكثيرين بمتابعة مباراة نهائية لكرة القدم بين أفغانستان والهند.

وتحصنت المجموعة في المنزل بعدما فشلت في دخول القنصلية واشتبكت مع قوات الأمن حتى الساعات الأولى من صباح اليوم. وكانت القوات تتحرك ببطء لتقليل الخسائر بين المدنيين إلى الحد الأدنى كما أعاقت الأمطار الغزيرة سير العمليات.

وقال عطا محمد نور حاكم إقليم بلخ عبر صفحته على موقع فيسبوك "المنطقة محاصرة ونمضي بحذر ونبذل كل الجهود الممكنة لحماية أرواح الموجودين في المنطقة. سيقتل المهاجمون."

وسمع صوت إطلاق النار في المنطقة فيما أطلقت قوات كوماندوس من الجيش والشرطة القذائف الصاروخية ونيران الأسلحة الآلية الثقيلة على المبنى وحلقت طائرات الهليكوبتر فوق حي سكني بمدينة مزار الشريف الواقعة في إقليم بلخ على الحدود مع أوزبكستان.

وأصيب مدني واحد على الأقل كما أصيب خمسة من أفراد قوات الأمن بجروح طفيفة إثر انفجار قنبلة يدوية لكن السفير الهندي قال إن كل موظفي القنصلية بخير.

وألقى نور بلائمة الهجوم على "أعداء السلام والاستقرار". ووقع الهجوم في ظل تجدد الجهود لتقليص التوترات بين الهند وباكستان واستئناف محادثات السلام مع حركة طالبان في أفغانستان. ولم يعرف من المسؤول عن الهجوم.

وفي الشهر الماضي زار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي كلا من العاصمة الافغانية كابول والعاصمة الباكستانية اسلام اباد في نفس اليوم مؤكدا على مسعى تعزيز الاستقرار وتجاوز العداء القائم منذ فترة طويلة في المنطقة.

ويسلط الهجوم وهجوم آخر على قاعدة جوية هندية في باثانكوت بولاية البنجاب في شمال غرب الهند الضوء على صعوبة هذه العملية.

ومع بدء الهجوم في مزار الشريف كانت قوات الأمن الهندية لا تزال تمشط القاعدة لطرد المسلحين منها.

وفي 2014 تعرضت القنصلية الهندية في مدينة هرات الواقعة في غرب أفغانستان لهجوم من قبل متمردين مدججين بالسلاح من بينهم مفجرون انتحاريون في واحدة من أخطر الهجمات على المراكز الدبلوماسية الهندية في أفغانستان.