تركيا تناقش رفع الحصانة عن زعيم أكبر حزب مؤيد للأكراد

سيشكل البرلمان التركي لجنة لمناقشة إمكانية رفع الحصانة النيابية عن زعيم أبرز حزب موال للأكراد وإحدى القيادات بتهمة ارتكاب "جريمة دستورية" بعدما تحدثا عن حكم ذاتي للمناطق الكردية.

وذكرت صحيفة "صباح" القريبة من الحكومة، الأحد، أن لجنة العدل البرلمانية ستناقش الموضوع في إطار لجنة فرعية قبل طرح مسألة رفع الحصانة على البرلمان.

وتكفي أكثرية بسيطة في هذا البرلمان الذي يشغل فيه الحزب الحاكم نصف المقاعد، لسحب الحصانة من زعيم حزب الشعوب الديموقراطي، النائب صلاح الدين دميرتاش، والقيادية في الحزب، فيجن يوكسيكداغ.

وقد نشرت هذه المعلومة غداة تصريح للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عبر فيها، السبت، عن تأييده قرار البدء بملاحقات جنائية ضد هذين الزعيمين الكرديين.

وأكد أردوغان أن عليهما "دفع ثمن" ملاحظاتهما المتعلقة بالحكم الذاتي للأكراد، معتبراً أنه من الضروري سحب حصانتهما النيابية لتسهيل ملاحقتهما.

من جهته، سخر دميرتاش من تصريحات أردوغان، قائلاً إنه "يصدر أحكاماً مثل المحكمة العليا"، وفق وكالة دوغان للأنباء.

ويتعرض عدد كبير من رؤساء بلديات المدن الكردية للملاحقة بسبب الاتهامات نفسها. كما أودع 20 منهم إلى التوقيف على ذمة التحقيق.