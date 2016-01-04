أفغانستان.. انتحاري يفجر نفسه قرب مطار العاصمة كابول

قال متحدث باسم الشرطة إن انتحاريا فجر نفسه في سيارة قرب نقطة تفتيش على مقربة من مطار العاصمة الأفغانية كابول اليوم الاثنين إلا أن الانفجار لم يسفر عن ضحايا.

وأضاف أن الشرطة رصدت المهاجم عند اقترابه من نقطة التفتيش مما دفعه لتفجير العبوة الناسفة. ولم يرد على الفور إعلان للمسؤولية.

ويأتي الانفجار بعد سلسلة هجمات في العاصمة الأفغانية خلال الأيام الأخيرة بما في ذلك هجوم انتحاري على مطعم يتردد عليه الأجانب والأفغان الأثرياء أسفر عن مقتل طفل يبلغ من العمر 12 عاما وأحد الحراس.

وتزامنت الهجمات مع مساع جديدة لاستئناف محادثات السلام مع حركة طالبان بعد انهيار اجتماعات سابقة في يوليو.