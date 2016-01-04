الهند.. 9 قتلى على الأقل في زلزال بقوة 6.7 درجة

قتل 6 أشخاص على الأقل وجرح 200 في زلزال بقوة 6.7 درجة ضرب شمال شرق الهند، وأثار حالة من الهلع دفعت بالسكان إلى الشوارع.

وأعلنت السلطات الهندية مقتل 9 أشخاص على الأقل في الزلزال، بينما توفي رجل في بنغلاديش بأزمة قلبية أصيب بها على أثر الزلزال.

وقال المسؤول في سلطة إدارة الكوارث الطبيعية، أنوراغ غوبتا، لوكالة فرانس برس إن "9 أشخاص قتلوا و 200 آخرين جرحوا" في الزلزال الذي بلغت قوته 6.7 درجة، وضرب شمال شرق الهند بالقرب من الحدود مع بورما وبنغلاديش.

كما ذكر غوبتا أن عدداً من المباني تضرر في إيمبال عاصمة ولاية مانيبور الهندية مركز الزلزال. وصرح أنه "تأكد مقتل 9 أشخاص، وجرح 200 آخرين في إيمبال"، مضيفاً أن "مبنى من ستة طوابق أصيب بأضرار جزئية بينما تشققت مبان أخرى".

من ناحيته، قال مسؤول في أحد المستشفيات الكبرى في إيمبال إن أكثر من 50 شخصاً قبلوا في خدمات الطوارئ بسبب إصابتهم بجروح في الرأس أو بكسور.

وتحدث أحد سكان إيمبال، ديباك شيجاغورومايوم، أصيب منزله بأضرار جسيمة، عن حالة من الفوضى بعد وقوع الزلزال. وقال لفرانس برس في اتصال هاتفي إن "الجميع تقريباً كانوا نائمين عند وقوع الهزة التي ألقت بي أرضاً من على سريري". وأشار إلى أن "الناس كانوا يبكون ويصلون في الشوارع. مئات بقوا في الخارج لساعات خوفاً من هزات ارتدادية".

وذكرت وكالة الأنباء الهندية "تراست أوف إنديا" أن مباني انهارت بالقرب من مركز الزلزال بينما قطع التيار الكهربائي في هذه المنطقة.

من جهته، قال المعهد الأميركي للجيوفيزياء إن الزلزال وقع في الساعة 4.35 (23.05 بتوقيت غرينتش الأحد)، وحدد مركزه على بعد 29 كلم شمال غرب مدينة إيمبال.

وتقع الولايات الهندية الشمالية الشرقية السبع في منطقة تشهد نشاطاً زلزالياً كثيفاً. ويقطن المنطقة الحدودية في الجانب البورمي عدد قليل من السكان، كونها نائية عن سائر أنحاء البلاد.