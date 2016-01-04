محاولات لإعادة الاستقرار إلى أخطر عاصمة في العالم

عاشت العاصمة الصومالية مقديشو سنوات حرب ودمار طويلة، ولكن بصيص أمل بات يلوح في سمائها التي تعتبر الأخطر في العالم.

إذ وبعد عقدين من الحرب الأهلية يحاول الصوماليون إعادة إعمار مقديشو، حيث يشرع بنك سلام الصومالي في بناء مساكن راقية من الفلل في ساحل المدينة لإعادة إحياء اقتصاد البلد في مشروع له هدف بسيط وهو بناء حي جديد لجميع الصوماليين لشراء منازل بأسعار معقولة، وترك الأحياء المكتظة بالسكان في مقديشو، وينتقلوا للعيش مع أسرهم هنا.

ويبعد مشروع الفلل الجديد حوالي السبعة كيلومترات عن العاصمة، ويحاول المسؤولون عنه ضمان الأمان التام لقاطنيه بعيدا عن أجواء العاصمة المشحونة.

ولكن ورغم المحاولات المستمرة لإعادة السلام في العاصمة الصومالية، إلا أنه يبقى موضوعا هشا نظرا للاغتيالات المتكررة وأعمال الشغب المستمرة في المدينة رغم طرد حركة الشباب المتطرفة سنة 2011 من مقديشو.