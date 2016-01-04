مقتل كل مهاجمي قنصلية الهند في #أفغانستان

أعلنت السلطات المحلية أن القوات الأفغانية أنهت مساء اليوم الاثنين سيطرة مسلحين على مبنى قريب من القنصلية الهندية في مزار الشريف، شمال أفغانستان، منذ أكثر من 24 ساعة، وأكدت مقتل كل المهاجمين.

وقال سيد كمال سادات، قائد شرطة ولاية بلخ (وعاصمتها مزار الشريف) إن "العملية انتهت وقُتل كل الإرهابيين".

من جهته، قال شير جان دوراني، المتحدث باسم والي بلخ: "قُتل المهاجمون الثلاثة وجثثهم على الأرض، ونحن نسيطر على القطاع بشكل كامل".

وكانت القوات الأفغانية باشرت الاثنين عملية عسكرية لاستعادة المنزل الذي سيطر عليه المهاجمون منذ مساء الأحد، بعد أن حاولوا دون جدوى دخول قنصلية الهند المجاورة.

وطوال يوم الاثنين تبادلت قوات الأمن النار مع المهاجمين ما أدى إلى "مقتل شرطي"، حسب ما قال عبد الرزاق قادري، مساعد رئيس دائرة الـمن في بلخ.

ولم يتبن أي طرف بعد مسؤولية هذا الهجوم.