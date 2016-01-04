منفذو عملية إحراق عائلة الدوابشة ينتمون لتنظيم إرهابي

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد متطرفين اثنين متهمين بالتورط في عملية إحراق ثلاثة من عائلة الدوابشة الفلسطينية.

عميرام اليئيل هو المتهم الرئيسي بقتل عائلة الدوابشة بإحراق أفرادها أحياء. الحدث كان قبل خمسة أشهر، وبحسب لائحة الاتهام الواردة ضده وضد مستوطن آخر متهم بمساعدته، فإن الاثنين قررا تنفيذ هجوم لقتل فلسطينيين، واختارا عائلة الدوابشة بعد مراقبة البيت لأيام، بينما كان هذان المستوطنان يقيمان في بؤر استيطانية قريبة من قرية عائلة الدوابشة، أي قرية دوما.

وكشفت العملية التي استهدفت العائلة الفلسطينية في قرية دوما النقاب عن تنظيم إرهابي يهودي ينتشر بين المستوطنين باسم "تمرد"، ويعتبر هذا التنظيم أن دولة إسرائيل هي تعبير عن حكم أجنبي ضار باليهود، ويعيق إقامة ما يسمونه بالهيكل الثالث.

كما يدعو "تمرد" لقتل الفلسطينيين دون تمييز، لتفجير الأوضاع في المنطقة، وفق ما ورد في حيثيات القضية.

من جهتها، تعتبر عائلة الدوابشة ما يتحدث عنه النظام القضائي لإسرائيل تفاصيل لا تعنيها، فهي لا تثق بالقضاء الإسرائيلي، وتقول إن العبرة تبقى في الحكم والعقاب لا الإدانة.

وتشكل التنظيم الإرهابي اليهودي عام 2013، ونفذ عشرات العمليات الإرهابية من حرق مساجد وكنائس وإتلاف ممتلكات فلسطينية. وفي نحو 90% من الاعتداءات التي سميت "تدفيع الثمن" لم يعتقل أحد، ولم يحاكم أحد.