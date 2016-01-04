موسكو مستعدة للوساطة بين #السعودية وإيران

أفادت وكالات أنباء روسية، نقلا عن مصدر بالخارجية الروسية، بأن موسكو مستعدة للتوسط لحل الخلاف بين المملكة العربية السعودية وإيران.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المصدر قوله: "كأصدقاء نحن مستعدون للعب دور الوسيط إذا طُلب منا ذلك لتسوية التناقضات القائمة وما يطرأ من جديد بين هذين البلدين".

كما قال مصدر دبلوماسي روسي، بحسب ما نقلت وكالة "تاس"، إن موسكو مستعدة لاستضافة محادثات بين وزيري خارجية السعودية عادل الجبير وإيران محمد جواد ظريف.

وقال المصدر رافضا الكشف عن اسمه: "إذا أبدى شركاؤنا، السعودية وإيران، استعدادهم ورغبتهم فإن مبادرتنا تبقى مطروحة على الطاولة".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، استقبل كلا من الجبير وظريف على حدة السنة الماضية في محادثات حول سوريا.