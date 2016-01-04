عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم

#السويد تفرض تدقيقا على وثائق المسافرين إلى أراضيها

المصدر: دبي - قناة العربية
رابط مختصر

أعلنت السويد عن البدء بفرض قيود جديدة لضبط حدودها أمام القادمين عبر القطارات والحافلات والعبارات المائية، وذلك بهدف الحد من تدفق اللاجئين إلى أراضيها.

وبحسب الإجراءات الجديدة التي تم فرضها، ينبغي على المسافرين إلى السويد تقديم وثائقهم الشخصية قبل الصعود إلى القطارات المتوجهة من مطار كوبنهاغن في الدنمارك.

وتمثل هذه الخطوة تعليقا لاتفاقية الحدود المفتوحة بين دول الاتحاد الأوروبي.

وتلقت انتقادات من قبل المسؤولين في جارتها الدنمارك الذين طالبوا أن تتحمل السويد تكلفة عمليات التدقيق على المسافرين من أراضيها.

كلمات دالّة

#السويد, #لاجئين, #حدود, #تدقيق, #تفتيش, #ضبط, #الاتحاد الأوربي

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر