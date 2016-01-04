تركيا.. مقتل 3 أشخاص بعمليات للجيش ضد مسلحين أكراد

قالت مصادر أمنية إن مدنيين اثنين وجنديا قتلوا في جنوب شرق تركيا حيث تركز العمليات العسكرية ضد المقاتلين المسلحين على مراكز الحضر في المنطقة التي تقطنها أغلبية كردية.

وذكرت المصادر في وقت متأخر أمس الأحد، أن أما لثلاثة أطفال تبلغ من العمر 35 عاما قتلت، وأصيب شخص آخر أمس الأحد بعدما أصابت قذيفة مورتر منزلهما بمنطقة سور في مدينة دياربكر كبرى مدن المنطقة.

وقال قائد الأركان العامة التركية في بيان اليوم الاثنين إن جنديا قتل في هجوم بقنبلة نفذه أعضاء في حزب العمال الكردستاني المحظور في سور في وقت متأخر من أمس الأحد.

