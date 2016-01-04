حزب_الله يستهدف دورية إسرائيلية في مزارع شبعا

استهدف حزب الله، الاثنين، دورية إسرائيلية بعبوة ناسفة في مزارع شبعا الحدودية.

وأكد الحزب في بيان أنه تم "تفجير عبوة ناسفة كبيرة على طريق زبدين - كفرا في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بدورية إسرائيلية مؤللة".

وأشار إلى أن "مجموعة الشهيد القائد سمير القنطار في المقاومة الإسلامية" تولت تنفيذ العملية، بما يدل على أنها تأتي ردا على اغتيال إسرائيل القيادي في الحزب سمير القنطار الشهر الماضي.

بدوره، أكد الجيش الإسرائيلي تعرض قواته لهجوم على الحدود مع لبنان. وكتب المتحدث باسم الجيش، بيتر ليرنير، في تغريدة على موقع "تويتر" أن "عبوة ناسفة انفجرت ضد مركبات تابعة للجيش في منطقة جبل دوف"، موضحا أن الجيش رد "بإطلاق قذائف مدفعية".

كما قالت متحدثة باسم الجيش لوكالة "فرانس برس"، إن الجيش ينظر إذا كانت هناك إصابات في صفوفه، لكن المؤشرات الأولية تفيد بعدم سقوط إصابات.

وكان مراسل قناة "العربية" أكد أن العبوة انفجرت بدون وقوع إصابات، وقد استهدفت العبوة كبيرة الوزن، جرافة عسكرية من نوع d-9 تابعة لجيش الاحتلال قرب ثكنة في مزارع شبعا. وتزامن انفجار العبوة مع إطلاق قذيفة مضادة للدروع أيضا.

أما مصدر في حزب الله فأكد أن "العبوة التي انفجرت في مزارع شبعا استهدفت سيارة مدنية كانت تقل ضابطاً كبيراً في الموساد".

من جهته، قال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن "عبوة ناسفة شديدة الوزن استهدفت آليتين عسكريتين في منطقة جبل دوف المحاذية لجنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي يرد".

في هذا السياق، أفادت تقارير إعلامية بسقوط قذائف إسرائيلية على بلدة الوزاني اللبنانية الحدودية، كما أفيد بإصابة مدنيين اثنين جروحهما طفيفة حتى الآن جراء القصف الإسرائيلي الذي ما زال مستمرا حتى الآن وإن بوتيرة متقطعة على منطقة الوزاني.

كما أغلقت السلطات الإسرائيلية جميع الطرق القريبة من الحدود، وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة.