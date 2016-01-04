الإمارات تخفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إيران إلى مستوى قائم بالأعمال، وتخفيض عدد الدبلوماسيين الإيرانيين في الدولة، وذلك وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأعلنت وزارة الخارجية في بيان، الاثنين، أنه تم استدعاء سيف الزعابي، سفير الدولة في طهران تطبيقا لهذا القرار.

وقالت وزارة الخارجية في بيانها إن هذه الخطوة الاستثنائية تم اتخاذها في ضوء التدخل الإيراني المستمر في الشأن الداخلي الخليجي والعربي، والذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة.

وأكدت أن المبادئ الحاكمة للعلاقات الإيجابية والطبيعية بين الدول أساسها الاحترام المتبادل للسيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.