البنتاغون: لا يوجد سبب لكي تعتبر موسكو أن واشنطن تهددها

أعلن البنتاغون الاثنين أن موسكو "ليس لها أي سبب" كي تعتبر أن واشنطن تشكل تهديداً على أمنها القومي وذلك بعد اطلاعه على تقرير رسمي من موسكو يصف للمرة الأولى الولايات المتحدة والحلف الأطلسي بأنهما خطرين عليها.

وبحسب محطة التلفزيون الرسمية للبنتاغون، فإن التقرير الجديد للأمن القومي الموقع من الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة انتهاء العام، يركز بالاسم على الولايات المتحدة والحلف الأطلسي بأنهما خطرين على روسيا.

والتقرير الأخير من هذا النوع الذي يعود إلى العام 2009 لم يشر لا إلى الولايات المتحدة ولا إلى الحلف الأطلسي.

وقال الكابتن جيف دايفس، المتحدث باسم البنتاغون: "ليس لروسيا أي سبب كي تعتبرنا بمثابة تهديد".

وأضاف: "لا نسعى للدخول في نزاع مع روسيا".

وأضاف "لدينا خلافات ولكن من الخطأ جداً اعتبار الولايات المتحدة بمثابة تهديد لروسيا".