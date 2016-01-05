الكويت تستدعي سفيرها من طهران

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية أن الوزارة استدعت صباح، اليوم الثلاثاء، سفيرها في إيران على خلفية الاعتداءات التي قامت بها جموع من المتظاهرين باقتحام سفارة السعودية والاعتداء على قنصليتها العامة في مشهد، وممارسة التخريب وإضرام النيران فيهما، لما يمثله ذلك من خرق صارخ للأعراف والاتفاقيات الدولية، وإخلال جسيم بالتزامات إيران الدولية بأمن البعثات الدبلوماسية وسلامة طاقمها.

وسلمت الخارجية الكويتية، سفير ايران لدى الكويت، مذكرة احتجاج خطية احتجاجا على الانتهاكات ضد السفارة والقنصلية السعوديتين في إيران.

على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة السعودية في طهران وقنصليتها العامة في مشهد وما يمثله ذلك من انتهاك للمواثيق والأعراف الدولية

يذكر أنه بعد أقل من 24 ساعة على قرار السعودية قطع العلاقات الدبلوماسية، وطرد الموظفين الدبلوماسيين الإيرانيين، كرت سبحة مواقف عربية مشابهة تراوحت بين قطع للعلاقات وخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي.

فقد التحقت كل من البحرين والسودان بالرياض، وقررا، الاثنين، قطع العلاقات مع طهران، أما الإمارات فاستدعت السفير الإيراني سيف الزعابي وأبلغته بخفض مستوى التمثيل وتقليص عدد البعثة. كما استنكرت باكستان الاعتداء على سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الإيرانية طهران، واعتبرت أن الهجوم على السفارة السعودية يتعارض مع الأعراف الدولية، كما حثت على حل الخلافات عبر الوسائل السلمية.