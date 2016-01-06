أردوغان: أحكام الإعدام في #السعودية شأن داخلي

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإعدامات التي تمت في السعودية شأنا داخليا. وأضاف في إشارة واضحة إلى إيران أن "من التزموا الصمت إزاء قتلى سوريا يحدثون جلبة الآن لإعدام سجين واحد في السعودية".

وتأتي تصريحات أردوغان بعد التدخلات الإيرانية تعقيباً على إعدام السعودية المحكوم عليه نمر النمر وهو مواطن سعودي مدان بالتحريض على عمليات إرهابية طالت قوى الأمن والشرطة في السعودية. كما تأتي بعد قطع السعودية للعلاقات الدبلوماسية مع طهران إثر الهجوم الذي طال كلا من السفارة والقنصلية السعودية في إيران.

يذكر أن أردوغان زار في 29 ديسمبر السعودية حيث التقى الملك سلمان. واتفق الطرفان على إنشاء مجلس تعاون استراتيجي بين البلدين.

