طرد "مريب" في مكتب ميركل والشرطة تؤكد زوال الخطر

أعطت الشرطة الألمانية إشارة زوال الخطر بعد فحص طرد في مكتب المستشارة أنجيلا ميركل في وسط برلين اليوم الأربعاء. وقال المتحدث باسم الشرطة الاتحادية "لم يعثر الخبراء على شيء مريب".

وكان متحدث باسم الشرطة الألمانية الأربعاء إن مكتب المستشارة أنجيلا ميركل أُغلق لوجود طرد مثير للريبة. وأضاف المتحدث "نتحرى لنتبين أمر طرد مريب." في حين قال شاهد من رويترز إن هناك أربعة طرود بلاستيكية صفراء في المنطقة التي تم تطويقها.

إلى ذلك، أفادت وكالات ألمانية أن الطرد اكتشف أثناء إجراءات التفتيش الروتينية اليومية لكافة الطرود التي تصل المكتب.

في المقابل، أفادت وكالة "فرانس برس" إلى أن الأعمال والإجراءات تجري بشكل اعتيادي وأن اجتماعاً مقرراً للحكومة الألمانية ما زال قائماً.



