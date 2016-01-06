البحرين تعلن وقف الرحلات الجوية من وإلى إيران

أعلنت البحرين وقف الرحلات الجوية من وإلى إيران بعد يوم واحد من قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران بسبب الاعتداء على السفارة السعودية.

وكانت الكويت أعلنت استدعاء سفيرها من إيران تنديدا بالاعتداء على السفارة السعودية، وسلمت وزارة الخارجية الكويتية مذكرة احتجاج رسمية للسفير الإيراني في الكويت ووصفت الاعتداء الإيراني بأنه خرق صارخ للأعراف والاتفاقات الدولية.

يذكر أنه بعد أقل من 24 ساعة على قرار السعودية قطع العلاقات الدبلوماسية، وطرد الموظفين الدبلوماسيين الإيرانيين، كرت سبحة مواقف عربية مشابهة تراوحت بين قطع للعلاقات وخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي.

فقد التحقت كل من البحرين والسودان بالرياض، وقررا، الاثنين، قطع العلاقات مع طهران، أما الإمارات فاستدعت السفير الإيراني سيف الزعابي وأبلغته بخفض مستوى التمثيل وتقليص عدد البعثة. كما استنكرت باكستان الاعتداء على سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الإيرانية طهران، واعتبرت أن الهجوم على السفارة السعودية يتعارض مع الأعراف الدولية، كما حثت على حل الخلافات عبر الوسائل السلمية.

