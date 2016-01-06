الجيش الإسرائيلي يعتقل 17 فلسطينيا بالضفة والقدس

اعتقل الجيش الإسرائيلي 17 فلسطينيا في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال الجيش في بيان إنه اعتقل 15 فلسطينيا في مدن قلقيلية وجنين ونابلس في شمالي الضفة الغربية، والخليل (جنوب).

كما أفادت مصادر فلسطينية أن الجيش اعتقل شخصين، من مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة القدس الشرقية.

وقال أمجد أبو عصب، رئيس لجنة "أهالي أسرى القدس"، في تصريح صحافي إن القوات الإسرائيلية اقتحمت بعد منتصف الليل خيمة اعتصام في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حي الشيخ جراح، واعتقلت سامر أبو عيشة وحجازي أبو صبيح، اللذين صدر بحقهما قرار إبعاد عن مدينة القدس.

وكانت السلطات الإسرائيلية قررت نهاية الشهر الماضي إبعاد أبو عيشة وأبو صبيح عن مدينة القدس لمدة شهر، لكنهما رفضا تنفيذ أمر الإبعاد واعتصما في مقر الصليب الأحمر، منذ 25 ديسمبر الماضي.

وينفذ الجيش الإسرائيلي، حملات اعتقال ليلية في الضفة الغربية، حيث تشير تقديرات رسمية فلسطينية إلى وجود أكثر من 6500 فلسطيني في السجون الإسرائيلية.

وصعدت السلطات الإسرائيلية من حملات الاعتقال عقب اندلاع المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، مطلع شهر أكتوبر الماضي.