بان كي مون يطالب بيونغ يانغ بوقف أنشطتها النووية

طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأربعاء بيونغ يانغ بأن "توقف أي نشاط نووي وتفي بالتزاماتها على صعيد نزع السلاح النووي في شكل يمكن التحقق منه".

وفي تصريح للصحافيين، ندد بان "بشكل واضح" بإعلان كوريا الشمالية أنها أجرت اختبارا لقنبلة هيدروجينية.

ووصف التجربة النووية الرابعة لكوريا الشمالية بأنها "مقلقة للغاية"، معتبرا أنها "تزعزع بشدة استقرار الأمن الإقليمي وتقوض بشكل خطير الجهود الدولية في مجال عدم الانتشار النووي".

وأضاف بان كي مون أنها "انتهاك صارخ جديد للعديد من قرارات مجلس الأمن، رغم الدعوات الموحدة التي يوجهها المجتمع الدولي لوقف هذه الأنشطة".

وتابع أن الأمم المتحدة "تراقب هذه التطورات من كثب في تنسيق وثيق مع المنظمات الدولية ذات الصلة مثل منظمة حظر التجارب النووية".