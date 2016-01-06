كوريا الشمالية تعلن "نجاح أول تجربة" لقنبلة هيدروجينية

أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت، الأربعاء، أول تجربة ناجحة لقنبلة هيدروجينية، ما يعتبر تقدماً مهماً في برنامجها النووي في حال تأكد هذا الأمر.

وذكر التلفزيون الكوري الشمالي الرسمي أن "أول تجربة لقنبلة هيدروجينية للجمهورية أجريت بنجاح عند الساعة 10,00 (1,30 تغ) في السادس من يناير 2016 على أساس التصميم الاستراتيجي لحزب العمال" الحاكم.

وسجل وقوع زلزال بقوة 5,1 درجات بالقرب من مركز للتجارب النووية في كوريا الشمالية ولكن علماء زلزال صينيون ألمحوا إلى أن الأمر قد يكون ناتجاً عن تفجير نووي.

وقال المعهد الأميركي الجيولوجي إن مركز الزلزال الذي وقع عند الساعة (1,30 تغ) يقع في شمال شرق كوريا الشمالية على بعد 50 كلم الى شمال غرب كيلجو، أي بالقرب من مركز التجارب النووية في بونجييري.

واعتبر المكتب الصيني لرصد الزلزال أن هذا الزلزال قد يكون "انفجاراً".