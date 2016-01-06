نائب في حزب الله يشن هجوماً على سعد الحريري

استنكرت كتلة المستقبلِ النيابية مواقفَ حزبِ الله الأخيرة، معتبرة أنها تذكّر بعودة القمصان السود وانقلابِ السابع من أيار مايو من العام 2008.

كما نددت بالهجوم الذي شنه الأمين العام للحزب حسن نصرالله على القرارات القضائية التي أصدرتها المملكة العربية السعودية بحق مجرمِـين اُدينوا بجرائم إرهابية.

وتوقف المراقبون عند الهجوم الذي شنه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب عن حزب الله محمد رعد، والذي فُسّر على أنه تهديد غير مباشر لرئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري من دون أن يُسميَه.

ففي حفل تأبيني في جنوب لبنان قال رعد:

من يعيش الإفلاس في ملاذه الذي يأوي إليه الآن، لا يجب أن يجد مكاناً له في لبنان من أجل نهب البلاد مرّة جديدة،

وجاء كلام رعد عقب اتهام سعد الحريري "حزب الله"، بأنه "يتصرف وكأنه مسؤول عن الطائفة الشيعية في العالم، معتبراً أن حصر ردة الفعل على أحكام الإعدام التي صدرت عن القضاء السعودي بالحكم الخاص بالشيخ نمر النمر، هو وجه من وجوه التلاعب بالغرائز المذهبية.

من جانبه قال محمد الحجار - نائب في كتلة المستقبل "ان هذا الكلام، وبقدر ما يحمل في طياته تهديداً لشخصياتٍ سياسيةٍ لبنانية والتهويل عليها، فإنه يذَكِّر بعودة الحزب مجدداً إلى لغة القمصان السود وانقلاب السابع من أيار 2008 والعمل على ممارسة الحُرُم والعزل على فئة كبيرة من اللبنانيين لأنها تقف سداً منيعاً وصامداً بوجه محاولات الحزب الإمساك بلبنان كاملاً، ووضعه تحت إمرة مشاريع الهيمنة الخارجية وتشريع التدخل في شؤون الدول العربية الداخلية".

وفي الإطار نفسه، استنكرت كتلة المستقبل تدخل حزب الله، على لسان أمينه العام في شأن داخلي سعودي يتناول سعوديين ادينوا بجرائم ارهابية من قبل القضاء السعودي الذي اصدر قرارات قضائية هي من القرارات السيادية لأي دولة.