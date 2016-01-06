وفاة 3 ناشطات كرديات في جنوب شرقي تركيا

أعلن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد الأربعاء أن 3 ناشطات كرديات أصبن خلال المعارك المستمرة بين قوات الأمن التركية ومناصرين للمتمردين في جنوب شرقي تركيا، قضين لاحقا لعدم تلقيهن العلاج.

وقالت ليلى برليك النائبة عن الحزب المذكور إن النساء الثلاث، إضافة إلى رجل، أصيبوا بجروح خطيرة في مدينة سيلوبي التي أعلن فيها حظر تجول وتعذر نقلهم إلى المستشفى بسبب عدم موافقة السلطات التركية.

وقالت برليك النائبة عن محافظة سرناك إن "النساء الثلاث والرجل أصيبوا مساء الاثنين، واتصلوا للإبلاغ عن إصابتهم والحاجة إلى إجلائهم لكنهم لم يتلقوا أي رد"، مؤكدة أن حزب الشعوب الديمقراطي طالب السلطات بإجلائهم ولكن من دون جدوى.

وأوضح الحزب أن المصابات الثلاث هن: سيفي دمير وباكيز نايير وفاطمة اويار لكنهم لم يحدد ظروف إصابتهن.

وعلى غرار مدينة جيزرة المجاورة، أعلن حظر تجول في سيلوبي منذ 14 ديسمبر في مستهل حملة واسعة للجيش التركي للقضاء على المناصرين الشبان لحزب العمال الكردستاني الذين يتحدون السلطات.

وبعد هدنة استمرت عامين، تجددت المواجهات الصيف الفائت بين قوات الأمن التركية والمتمردين الأكراد وأطاحت بعملية السلام التي بدأت في 2012 لإنهاء نزاع أسفر عن 40 ألف قتيل منذ 1984.

والأربعاء، واصل الرئيس رجب طيب أردوغان حملته على حزب الشعوب الديمقراطي وقادته، وقال: "أرفض حظر حزب سياسي لكن المدانين بجرم دستوري يجب أن يدفعوا الثمن"، معتبرا أن "تركيا لا تعاني مشكلة كردية، بل مشكلة إرهاب".