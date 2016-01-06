بنغلاديش.. تثبيت حكم الإعدام على زعيم حزب إسلامي

ثبتت المحكمة العليا في بنغلاديش، يوم الأربعاء، حكما بالإعدام صدر على زعيم أكبر حزب إسلامي في البلاد أدين بجرائم حرب لوقائع تعود إلى حرب الاستقلال في 1971.

ورفضت المحكمة طلب الاستئناف الذي تقدم به زعيم حزب الجماعة الإسلامية، مطيع الرحمن نظامي، الذي أدين بالقتل والاغتصاب وتنظيم اغتيال مثقفين عندما كان يقود ميليشيا موالية لباكستان.

وقد ينفذ فيه حكم الإعدام شنقا خلال بضعة أشهر ما لم يصدر عفو رئاسي أو تعيد المحكمة العليا النظر في قضيته.

وقال المدعي تورين افروز للصحافيين إن "المحكمة ثبتت عقوبة الإعدام لـ 3 من 4 اتهامات. وأهم شيء هو أن عقوبة الإعدام ثبتت في قضية اغتيال مثقفين".

ونظامي (72 عاما) يتزعم الجماعة الإسلامية منذ العام 2000. وكان وزيرا في حكومة تحالف ضمت إسلاميين من 2001 الى 2006.