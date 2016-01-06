أكثر من 13 طناً من المخدرات في البحر قبالة #تركيا

ألقت قوات الأمن التركية القبض على 10 أشخاص، في عملية أمنية مدعومة بغطاء جوي، نفذتها ضد سفينة ترفع العلم البوليفي وتحمل على متنها أكثر من 13 طناً من المخدرات، وذلك في المياه الدولية شمال شرقي ميناء طبرق الليبي، وتعمل حالياً على جلبهم مع السفينة إلى تركيا.

وأفادت مصادر في رئاسة دائرة مكافحة المخدرات، التابعة لمديرية الأمن العامة التركية، الأربعاء، أن شرطة مكافحة المخدرات، ونتيجة الجهد الاستخباراتي، تمكنت من تنفيذ عملية ناجحة، ضد أعضاء منظمة إجرامية كانوا يحاولون نقل المخدرات إلى الدول الأوروبية عبر البحر.

وأوضحت المصادر أن الشرطة التركية حصلت على معلومات بتحميل كميات كبيرة من المخدرات على متن سفينة، من أحد الموانئ السورية، حيث تم تنفيذ عملية أمنية بالتعاون مع قيادة خفر السواحل التركية، والمؤسسات المعنية، مدعومة بغطاء جوي، ضبط خلالها 13.6 طن من المواد المخدرة، على متن السفينة في المياه الدولية شمال شرق ميناء طبرق الليبي.

وأضافت المصادر أن القوات الأمنية ألقت القبض خلال العملية، على 10 أشخاص يحملون جنسيات أجنبية، موضحة أنه يجري نقلهم مع السفينة إلى أحد الموانئ التركية.

وأشارت المصادر أن القوات الأمنية التركية نفذت عملية ناجحة، في عرض البحر الأبيض المتوسط، رغم الظروف الجوية السيئة، مبينة أن النيابة العامة التركية ستقوم بإجراء التحقيق مع المشتبه بهم.

وكشفت المصادر أن القوات الأمنية قطعت التيار الكهربائي بشكل كامل عن السفينة، مع انطلاق تنفيذ العملية، وقطعت كافة قنوات الاتصالات للمشتبه بهم الذين كانوا على متن السفينة مع العالم الخارجي، ويجري حاليا نقلهم إلى أحد الموانئ التركية.

