أميركا توافق على بيع صواريخ للعراق بـ 800 مليون دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم الخميس أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة بيع خمسة آلاف صاروخ من طراز "هيلفاير" بقيمة 800 مليون دولار إلى العراق.

ويحق للكونغرس الأميركي الاعتراض على الصفقة مع شركة "لوكهيد مارتن" في غضون 30 يوما على الرغم من أنه إجراء نادرا ما يتخذ.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التي تشرف على صفقات بيع الأسلحة الخارجية للنواب إن حكومة العراق طلبت شراء خمسة آلاف صاروخ "هيلفاير" جو - أرض بالإضافة إلى عشرة صواريخ تدريب.

وذكرت الوكالة في رسالة موجّهة إلى النواب الأميركيين على موقعها الإلكتروني أن الصواريخ ستساهم في حماية الأمن القومي للولايات المتحدة "وتحسن قدرة قوات الأمن العراقية على دعم العمليات القتالية المستمرة".

وأشارت إلى أن الصفقة ستعزز قدرة قوات الأمن العراقية على قتال تنظيم داعش.