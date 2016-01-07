إيطاليا.. العثور على عبوة ناسفة خارج بنك بإقليم أومبريا

عثرت الشرطة الإيطالية على عبوة ناسفة بدائية اليوم الخميس خارج فرع لبنك إتروريا، وهو أحد أربعة مصارف أثار إنقاذه من الإفلاس غضبا عاما بعدما خسر فيه الآلاف من المستثمرين مدخراتهم التي جمعوها طوال سنوات.

وقال موظف بالبنك لرويترز إن خبراء المفرقعات فجروا العبوة، وإن الفرع الواقع في ضاحية بمدينة بيروجيا في إقليم أومبريا بوسط البلاد يعمل بشكل طبيعي.

وقالت وكالة أنباء أنسا الإيطالية إن العبوة تتألف من حقيبة مملوءة بمسامير ومادة كيميائية وبطاريات لإحداث التفجير.

كانت الحكومة الإيطالية أنقذت البنك وثلاثة مصارف صغيرة أخرى متعثرة بناء على قواعد جديدة للاتحاد الأوروبي تلزم المستثمرين بتحمل بعض الخسائر لتقليل العبء عن دافعي الضرائب.