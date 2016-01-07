الشرطة الفرنسية تقتل رجلا حاول اقتحام أحد مقارها بباريس

قتل عناصر من الشرطة رجلاً، الخميس، أمام مفوضية للشرطة في باريس، لدى محاولته دخولها، كما ذكرت وزارة الداخلية.

وأعلنت الوزارة أن الرجل كان "مسلحاً بسكين وما يمكن أن يكون سترة ناسفة"، قبل أن يوضح مصدر قضائي أن الرجل في الواقع كان يضع تحت معطفه محفظة يخرج منها سلك، لكنها كانت "وهمية" و"لا تحتوي على متفجرات".

وقتل عناصر الشرطة المهاجم لدى محاولته دخول المفوضية في حي غوت دور الشعبي شمال العاصمة، بعد سنة على الاعتداء على صحيفة "شارلي إيبدو" الساخرة، وأقل من شهرين على أسوأ اعتداءات في فرنسا أسفرت عن 130 قتيلاً.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، بيار-هنري برانديه: "حاول رجل صباح الخميس الاعتداء على شرطي في مدخل المفوضية قبل أن يرد عناصر الشرطة بإطلاق النار" ما أدى إلى مقتله.

كما أوضح أن "خبراء في تفكيك الألغام انتشروا في محيط المفوضية ويعملون على تأمين المكان". وتفقد وزير الداخلية برنار كازونوف المفوضية.

وخلال العملية، أمر عناصر الشرطة المارة بالاحتماء في المتاجر الموجودة في الشارع، والتي أسدلت ستائرها الحديدية. وأقفلت أبواب حضانة قريبة ومنع الأطفال من الخروج منها.

ووقع الهجوم بعيد احتفال شارك فيه الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، تكريماً للقوى الأمنية. وقال خلاله إن "الإرهاب ما زال يشكل في بلادنا تهديداً مخيفاً".

واعتبر هولاند، خلال الاحتفال الذي قدم فيه التهاني إلى القوى الأمنية بحلول العام الجديد، أن كل اعتداء على شرطي ودركي ورجل إطفاء لا يعتبر جنحة "فقط" بل "اعتداء على الجمهورية".

وفي 20 ديسمبر 2014، دخل رجل في الـ20 من عمره مفوضية جويه لي تور (وسط) وأصاب بالسلاح الأبيض ثلاثة من عناصر الشرطة بجروح. كذلك قتل عناصر الشرطة الرجل.