الصومال يقطع علاقته الدبلوماسية مع إيران

وافق مجلس الوزراء الصومالي على قطع العلاقة مع إيران على خلفية الهجوم على السفارة السعودية في طهران، تضامناً مع المملكة العربية السعودية.

وأمهلت الحكومة الصومالية السفير الإيراني في الصومال 72 ساعة لمغادرة البلاد، كما أمهلت مؤسسة الخميني الخيرية مدة أسبوع لمغادرة البلاد أيضاً.

وفي بيان تلاه الناطق باسم الحكومة الصومالية عقب انتهاء الجلسة اتهمت به إيران بإعداد ميليشيات صومالية تابعة لها على غرار ميليشيات الحوثي والميليشيات التابعة لها في سوريا، بحسب البيان الذي أكد زيارة مسؤولين إيرانيين لمناطق الصومال بهذا الخصوص،.

وكانت البحرين والسودان وجيبوتي قد قامت بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران.

وخفضت الإمارات من تمثيلها الدبلوماسي لدى إيران. أما الكويت فقد استدعت السفير الإيراني لديها وسلمته مذكرة احتجاج.

وجاء الاعتداء على المقرين الدبلوماسيين السعوديين احتجاجاً على إعدام الرياض 47 إرهابياً مدانين في قضايا.

