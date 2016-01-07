حاكم كاليفورنيا يعلن الطوارئ بلوس أنجلوس بسبب تسرب غازي

أعلن جيري براون حاكم ولاية كاليفورنيا الطوارئ بمنطقة لوس أنجلوس أمس الأربعاء في أعقاب تسرب الغاز الطبيعي، الذي أصاب بالإعياء سكان المنطقة طيلة أكثر من شهرين، ودعا إلى اللجوء لإجراءات بديلة لوقف تسرب الغاز تحت الأرض في حالة إخفاق الجهود الحالية.

وتسعى شركة جنوب كاليفورنيا للغاز الطبيعي - التي تتولى تشغيل بئر مسؤولة عن تسرب غاز الميثان تحت الأرض - لوقف التسرب من خلال حفر بئر تنفيس تصل إلى موقع خط الغاز المكسور ثم ضخ كميات كبيرة من السوائل والطمي إلى داخله.

وقال مكتب حاكم الولاية في بيان إن المرفق يبحث في كيفية وقف التسرب حال فشل بئر التنفيس أو في حالة تفاقم التسرب.

واكتشف التسرب في 23 أكتوبر الماضي في بئر مستخدمة لتخزين غاز الميثان بمنطقة اليسو كانيون خارج حي بورتر رانش في لوس أنجلوس الذي يقطنه أكثر من 30 ألف نسمة. واضطر آلاف السكان إلى النزوح عن المنطقة خلال عطلة عيد الميلاد.

يقول المسؤولون في شركة جنوب كاليفورنيا للغاز الطبيعي التابعة لمرفق سيمبرا إنيرجي إن من المتوقع الانتهاء من التغلب على مشكلة التسرب خلال الفترة من أواخر فبراير وحتى أواخر مارس .

ويعتقد أن التسرب ناجم عن كسر في أنابيب الضخ لبئر التخزين على عمق مئات الأمتار من سطح الأرض لحقل الغاز البالغ مساحته 3600 فدان.

وقال مسؤولو الصحة بمقاطعة لوس أنجلوس إن سكان المناطق القريبة من التسرب ظلوا يشكون من الصداع والغثيان والتهاب الجهاز التنفسي جراء مادة الميركابتن وهي ذات رائحة نفاذة تضاف للغاز الطبيعي وأضافوا أن الدراسات السابقة لم تتوصل إلى آثار صحية على المدى الطويل لهذه المادة.

وقال مكتب حاكم كاليفورنيا إنه اتخذ إجراءات لوقف التسرب على الفور من خلال تنسيق الجهود بين السلطات المحلية وتلك الخاصة بالولاية والجهات الاتحادية فيما تشير التقديرات إلى أن معدل التسرب يصل إلى أكثر من 30300 كيلوغرام من الغاز في الساعة.