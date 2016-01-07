رئيس البرلمان العربي: نسعى لإعادة #مصر للبرلمان الدولي

قال رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم إنه "نتيجة لاجتماعاتنا قبل أيام قليلة في جنيف وبعد ظهور نتيجة رئاسة مجلس الشعب سيتم مباشرة تقديم الطلب لإعادة عضوية البرلمان المصري الى الاتحاد الدولي".

وأوضح أنه بذلك ستعود مصر وبرلمانها إلى ممارسة دورها الطبيعي والرئيسي والمهم في منظومة البرلمانات العربية.

ولفت إلى تحديات كثيرة تتضمنها أجندة مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المقبل في زامبيا والاجتماع الذي يعقبه في جنيف "مما يستدعي تنسيقا أكبر بين البرلمانات العربية وهذا مانقوم به".

وقال إن اللقاء مع الأمين العام لجامعة الدول العربية تطرق كذلك الى بحث القضية الفلسطينية وكيفية مواجهة ما يمارسه الكيان الصهيوني من انتهاكات في أرض فلسطين المحتلة مستغلا الأحداث التي تمر بها المنطقة "والتي سحبت الأضواء عما يتعرض له الشعب الفلسطيني".

وأعرب الغانم في ختام تصريحه عن الشكر والتقدير للأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي على ماتقدمه الأمانة العامة للجامعة من دعم ومساندة للمنظمات العربية كافة ومن بينها الاتحاد البرلماني العربي.