هولاند يدعو لتنسيق أفضل بين أجهزة الأمن لمكافحة الإرهاب

دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، اليوم الخميس، إلى "تنسيق تام" بين مختلف أجهزة الأمن في البلاد في مجال مكافحة الإرهاب وذلك خلال حفل في مناسبة الذكرى السنوية الأولى للهجوم على صحيفة "شارلي إيبدو" الساخرة.

واعتبر الرئيس الفرنسي أنه في مواجهة تهديد الإرهابيين "من الضروري أن يعمل كل جهاز- شرطة ودرك واستخبارات وجيش - بتنسيق تام وبأكبر شفافية ممكنة وأن يتشاركوا بكل المعلومات التي يملكونها.

وأسفرت اعتداءات يناير 2015 في باريس عن 17 قتيلاً بالإجمال. فبالإضافة إلى قتلى مجزرة "شارلي إيبدو" التي وقعت في 7 يناير والمتجر اليهودي، قتلت أيضاً شرطية برصاص كوليبالي في الثامن من الشهر نفسه في مونروج، جنوب باريس.

