واشنطن تفرض عقوبات على "شرارة" لتمويله حزب الله

فرضت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الخميس عقوبات على رجل أعمال يترأس شركة للاتصالات في لبنان بتهمة تقديم دعم مالي لحزب الله.

وأضيف اسم علي يوسف شرارة، رئيس مجلس إدارة شركة "سبكتروم اينفستمنت غروب هولدينغ" للاتصالات التي لديها أعمال في الشرق الأوسط وغرب إفريقيا وأوروبا، إلى القائمة الأميركية السوداء.

وقالت الوزارة في بيان إن شرارة متهم بتلقي ملايين الدولارات من حزب الله بهدف استثمارها في مشاريع تجارية وتمويل التنظيم في المقابل.

وأدرجت الولايات المتحدة حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية العام 1995.

وهذه العقوبات هي الأولى منذ القانون الذي أقره الكونغرس الأميركي في ديسمبر والهادف إلى فرض عقوبات على المصارف المتهمة بتمويل حزب الله، وتقضي بتجميد أصول شرارة في الولايات المتحدة ومنع أي شركة أو مواطن أميركي من التعامل معه أو مع شركته.