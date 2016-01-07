ميركل تدعو لسياسة مشتركة بشأن اللاجئين

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس إن من الضروري بذل كل جهد للإبقاء على حرية تنقل الأشخاص بين دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في اتفاقية شنغن، لكنها أضافت أن هذا يتوقف على تعامل مشترك مع أزمة اللاجئين بأوروبا.

وأضافت ميركل في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الروماني داتشيان تشولوس "لا أريد إصدار أي تحذيرات صارمة هنا أو لنقل لا أريد التحذير مما سيحدث إذا حدث هذا أو ذاك... لكنني أريد القول إن نظام شنغن لا يمكن أن يعمل إلا إذا توفرت مسؤولية مشتركة لاستقبال اللاجئين ومسؤولية مشتركة لحماية الحدود الخارجية".