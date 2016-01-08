إصابة 14 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال في غزة

أصيب 14 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال في مواجهات اندلعت اليوم الجمعة في مناطق حدودية مع إسرائيل في قطاع غزة، حسب ما أفاد مصدر طبي فلسطيني.

وذكر شهود أن المواجهات اندلعت بعد ظهر الجمعة بين عشرات الشبان والصبية وقوات الاحتلال شرق الشجاعية والبريج وقرب معبر بيت حانون.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، الطبيب أشرف القدرة، إن "مصابا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي هي حصيلة المواجهات اليوم".

وأضاف القدرة أن خمسة فلسطينيين أصيبوا في مواجهات قرب نقطة نحال العوز العسكرية الإسرائيلية شرق الشجاعية وأربعة في مواجهات شرق مخيم البريج وسط القطاع، فيما أصيب خمسة آخرون في المواجهات قرب معبر بيت حانون في شمال القطاع.

وأوضح أن المصابين نقلوا الى مستشفى الشفاء بغزة وشهداء الأقصى بدير البلح في وسط القطاع، واصفا حالتهم بـ"لمتوسطة"، ومشيراً إلى أن "الإصابات تركزت في الأطراف".