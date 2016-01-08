اعتداءات باريس.. بصمات لصلاح عبد السلام بشقة في بروكسل

أعلن القضاء البلجيكي، الجمعة، العثور على معدات تستخدم لصنع عبوات وآثار متفجرات وثلاثة أحزمة "قد يكون الهدف منها حمل متفجرات"، إضافة إلى بصمة لصلاح عبدالسلام المشتبه به في اعتداءات باريس الذي لا يزال فارا، داخل شقة في بروكسل في 10 ديسمبر.

وأوضحت النيابة الفيدرالية في بيان أن الشقة الواقعة في حي شيربيك في العاصمة تم تفتيشها في العاشر من ديسمبر لكن دون أن تحدد لماذا تكشف هذه المعلومات الآن.

وتابع البيان "في إطار التحقيق بعد اعتداءات باريس تؤكد النيابة الفيدرالية العثور خلال مداهمة شقة في 10 ديسمبر في الطابق الثالث من شارع بيرجيه في حي شيربيك، على مواد يمكن استخدامها لتصنيع عبوات، إضافة إلى آثار مواد متفجرة".

وأضاف البيان أن "الشقة استؤجرت بهوية مزورة يمكن أن يكون استخدمها" أحد المشتبه بهم التسعة هو قيد التوقيف في سياق الشق البلجيكي من التحقيق في اعتداءات باريس التي وقعت في 13 نوفمبر.

وتابع أنه تم "العثور على ثلاثة أحزمة يدوية الصنع يمكن استخدامها لنقل متفجرات، إضافة إلى بصمة لصلاح عبدالسلام".

وتبحث الشرطة عن عبدالسلام منذ الاعتداءات التي أوقعت 130 قتيلا في باريس في 13 نوفمبر وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها.