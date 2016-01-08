رئيس برلمان تركيا يأمل مشاركة المعارضة في وضع الدستور

قال رئيس البرلمان التركي، إسماعيل كهرمان، الجمعة، إنه يأمل ويعتقد أن كل الأحزاب بما فيها حزب الشعوب الديمقرطي الموالي للأكراد، ستشارك في اللجنة البرلمانية المكلفة بوضع مسودة الدستور الجديد.

ووضع حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي شارك الرئيس رجب طيب أردوغان في تأسيسه، مسألة وضع دستور جديد للبلاد على رأس أولوياته منذ فوزه في الانتخابات البرلمانية في نوفمبر.

لكن هناك خلافات كبيرة بشأن الدستور الجديد لتركيا، فأحزاب المعارضة تعطي أولوية لتحسين حقوق الأقليات، كما يرغب شركاء تركيا الغربيون في رؤية تعديلات تقرب تركيا أكثر من معايير الاتحاد الأوروبي.

بينما يريد أردوغان أن ينص الدستور على صلاحيات رئاسية أوسع للمنصب الذي ظل شرفيا بدرجة كبيرة في إطار نظام تتولى فيه الحكومة مسؤولية وضع السياسات، وهو ما ترفضه أحزاب المعارضة.

واجتمع رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، هذا الشهر مع زعيمي حزب الشعب الجمهوري العلماني وحزب الحركة القومية اليميني اللذين وافقا على المشاركة في اللجنة الدستورية.

وأُلغي اجتماع مع زعماء حزب الشعوب الديمقراطي بسبب غضب الحزب من العنف المتصاعد بين قوات الأمن ومسلحين أكراد، بل إن أردوغان طالب البرلمان برفع الحصانة من المحاكمة عن زعيمي الحزب وسط تحقيق بشأن موقفهما من العنف في جنوب شرق تركيا.

وقال مسؤولون في حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد إن الشرطة التركية اعتقلت مسؤولين كبارا من الحزب خلال مداهمة أحد مكاتبه في اسطنبول اليوم الجمعة، وذلك بعد أيام من تأييد أردوغان لمحاكمة معارضين موالين للأكراد.

وقال كهرمان رئيس البرلمان المكلف بدعوة اللجنة الدستورية للاجتماع في مؤتمر صحافي "سأبعث رسائل إلى زعماء حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية وحزب العدالة والتنمية وحزب الشعوب الديمقراطي".

وأضاف "آمل أن ينضموا إلى اللجنة".

وخسر حزب العدالة والتنمية الحاكم أغلبيته المطلقة في يونيو، وفشل في تشكيل حكومة ائتلافية، ودعا إلى انتخابات مبكرة حصل فيها على 50 في المئة من الأصوات تقريبا.

لكنه رغم ذلك يحتاج إلى تأييد 14 من نواب المعارضة لطرح مسودة الدستور الجديد في استفتاء شعبي، أو 50 صوتا لتمريره من خلال برلمان

تشوبه الانقسامات.