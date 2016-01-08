رئيس وزراء المجر يطالب أوروبا بإقامة سياج لوقف الهجرة

قال رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، الجمعة، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي إقامة سياج جديد عند الحدود الشمالية لليونان، لأن الاتفاق الذي أبرم مع تركيا لن يكون كافيا لوقف مئات الآلاف من المهاجرين الذين يتدفقون على أوروبا.

واكتسب أوربان تأييدا في المجر بسبب موقفه المتشدد من قضية الهجرة. وأقامت حكومته أسيجة عند الحدود الجنوبية للبلاد لصد المهاجرين وطالبي اللجوء الفارين من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وآسيا.

وأثارت الحواجز في البداية انتقادات من شركاء المجر في الاتحاد الأوروبي، لكن الكثير من الدول مثل سلوفينيا والنمسا، حذت حذو المجر، وأقامت أسيجة عند حدودها، بينما فرضت دول أخرى قيودا داخل منطقة شينجن التي تسمح بالسفر دون الحصول على تأشيرة داخل دول الاتحاد الأوروبي لمواجهة تدفق اللاجئين.

وقال أوربان إن ألمانيا التي استقبلت مليون لاجئ العام الماضي تحولت في الآونة الأخيرة صوب "المنطق السليم" لإبطاء وصول اللاجئين. لكن أوربان اقترح أن الحل الوحيد للقضية هو منع وصول المزيد من المهاجرين.

وقال للإذاعة العامة في مقابلة "أعتقد أن خط الدفاع التالي الذي نحتاج أن نبنيه يقع على الحدود الشمالية لليونان".

وأضاف "لا أعتقد أن الاتفاق مع تركيا سيكون كافيا في حد ذاته".