مسلحون يخطفون سويسرية في تمبكتو بمالي

قام مسلحون بخطف مواطنة سويسرية ليل الخميس- الجمعة في تمبكتو بشمال غرب مالي، حيث كانت تقيم منذ عدة سنوات، على ما أفادت مصادر متطابقة لوكالة فرانس برس الجمعة.

وقال مسؤول محلي في تمبكتو لفرانس برس، إن "مسلحين قاموا ليل الخميس بخطف بياتريس، وهي مواطنة سويسرية، من منزلها في تمبكتو"، فيما أكد الخبر مصدر أمني مالي.

وأوضح المصدر الأمني أن "مسلحين قدموا إلى منزل بياتريس في تمبكتو. دقوا الباب وفتحت لهم فغادروا معها".

وكانت بياتريس ستوكلي تقيم في تمبكتو حيث سبق أن خطفها متطرفون في إبريل 2012 ثم أطلقوا سراحها بفضل وساطة قامت بها بوركينا فاسو.

ولا يزال تنظيم القاعدة في بلاد المغرب يحتجز رهينتين خطفهما في تمبكتو عام 2011 وهما جنوب إفريقي وسويدي.

وسيطرت مجموعات جهادية على ارتباط بالقاعدة وبينهم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، في مارس وإبريل 2012 على شمال مالي.

لكن القسم الأكبر من المتطرفين طرد من المنطقة في تدخل عسكري دولي بادرت إليه فرنسا في يناير 2013. ورغم ذلك لا تزال مناطق بكاملها خارج سيطرة القوات المالية والأجنبية.