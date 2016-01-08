قوات الاحتلال تقتل 4 فلسطينيين قرب القدس

قتل جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء امس الخميس، أربعة فلسطينيين من بلدة سعير شمال مدينة الخليل، ثلاث منهم من عائلة واحدة، قتلوا على مفترق مستوطنات جوش عتصيون شمالي الخليل بذريعة محاولة الشبان تنفيذ عملية طعن ضد جنود الاحتلال.

ادعت سلطات الاحتلال أنها رصدت الشبان الثلاث خلال تقدمهم للمفترق وقامت بإطلاق النار عليهم فور وصولهم المكان. وفي وقت لاحق قتل فتى فلسطيني في مكان ليس ببعيد وتحديدا في منطقة بيت عينون.

وكانت سلطات الاحتلال قد فرضت إجراءات أمنية مشددة في البلدة القديمة في مدينة الخليل و حولها، للحد من عمليات الطعن والدهس التي ينفذها فلسطينيون ضد جنود الاحتلال والمستوطنين، كما أنها تنفذ سياسات عقاب جماعي من ناحية إغلاق الطرق ووضع حواجز تفتيش وعدم بيوت منفذي العمليات.

وغوش عتصيون تكتل استيطاني يقع جنوب القدس وسبق أن شهد التقاطع المؤدي اليه العديد من الهجمات.