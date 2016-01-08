تركيا تداهم مكاتب أبرز حزب مؤيد للأكراد باسطنبول

داهمت الشرطة التركية، الجمعة، مكاتب حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد وسط اسطنبول، الجمعة، واعتقلت عددا من الأشخاص، وصادرت العديد من الوثائق.

وأغلقت شرطة مكافحة الشغب مدخل الشارع المؤدي إلى مكتب الحزب في منطقة بيوغلو، فيما قامت شرطة مكافحة الشغب بتفتيش المكتب، بحسب ما أفاد مصور وكالة فرانس برس.

وذكر الإعلام التركي أنه تم اعتقال العديدين خلال العملية التي استمرت ساعتين، من بينهم روكيي ديمير رئيس فرع الحزب في بيوغلو.

وصعدت السلطات ضغوطها القانونية على حزب الشعوب الديمقراطي، فيما يشن الجيش حملة متواصلة لإخراج مسلحين أكراد من بلدات في جنوب شرق البلاد.

وفتح الادعاء تحقيقات بحق زعيمي الحزب صلاح الدين دمرتاش وفيغين يوكسيكداغ، ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى رفع الحصانة البرلمانية عنهما.

وتتهم السلطات حزب الشعوب الديمقراطي بأنه الذراع السياسية لحزب العمال الكردستاني المحظور، والذي تصنفه تركيا كمنظمة إرهابية، وهو ما ينفيه الحزب بشدة.