البيت الأبيض يتبنى إصلاحات لمكافحة "داعش" إلكترونياً

تبنت الإدارة الأميركية محاولة لإصلاح جهود متعثرة بشأن مكافحة الدعاية الإلكترونية لتنظيم "داعش". وتعكس سلسلة قرارات، بحسب مسؤوليين أميركيين، إحباطاً متزايداً داخل البيت الأبيض نتيجة جهود غير فعالة حتى الآن في وقف قدرة "داعش" إلكترونياً على التجنيد والتحريض على عمليات إرهابية المتزايدة.

ومن ضمن الإصلاحات الجديدة المعلنة، إعادة هيكلة برنامج تابع لوزارة الخارجية لمواجهة التنظيم إلكترونياً لوقف إصدار مواد باللغة الإنجليزية، والتركيز على مساعدة الحلفاء في صياغة رسائل أكثر محلية ضد الإرهاب، مع الإبقاء على الميزانية المخصصة للبرنامج كما هي، 5 ملايين دولار سنوياً.

هذا البرنامج خارجياً سيوازيه في الداخل وحدة جديدة لمكافحة الإرهاب بنفس المهمة، ستقودها وزارتا الأمن الداخلي والعدل بمشاركة هيئات اتحادية ومحلية أخرى.

ويأتي إعلان البيت الأبيض عن الخطط الجديدة بالتزامن مع اجتماعات يحضرها مسؤولون مع تنفيذيي كبرى شركات التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي، فيسبوك وغوغل، وتويتر، ويوتيوب، لبحث التصدي لوجود المتطرفين على الإنترنت، والذي ضاعف مخاطر التطرف من مجرد وجود أتباع ومنتمين لـ"داعش" إلى توالد متعاطفين ومؤمنين بفكره.