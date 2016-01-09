التحالف يكثف غاراته على المتمردين بصنعاء والجوف وتعز

شهدت مناطق المواجهة بين ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من جهة وقوات المقاومة الشعبية والجيش الوطني المدعومة من التحالف العربي من جهة أخرى، اشتباكات عنيفة، فيما واصل طيران التحالف قصف مواقع الميليشيات في مأرب وصنعاء وتعز والجوف.

كما شهدت مناطق جبل هيلان الواقع غرب محافظة مأرب على التخوم الشرقية لمحافظة صنعاء مواجهات عنيفة تم خلالها تطهير عدد من مواقع الميليشيات، فيما تتواصل الاشتباكات لإحكام السيطرة على المنطقة ومنع الميليشيات من استخدامها لقصف مناطق مأرب بصواريخ الكاتيوشا.

وكثفت طائرات التحالف غاراتها على مواقع الميليشيات في العاصمة صنعاء وضواحيها، وصولا إلى مديرية سنحان جنوبا، ومعسكر الصمع ومنطقة يحيص في أرحب، وأهداف أخرى في بني حشيش، ومعسكر بيت دهرة، شمال شرق صنعاء والأزرقين وتلة ذهبان عند المدخل الشمالي لصنعاء.

وتزامنت غارات التحالف مع حشد قوات المقاومة الشعبية والجيش الوطني لدحر الميليشيات من مناطق مديرية أرحب بعد دحرهم من مناطق واسعة من مديرية نهم.

ومع تواصل الاشتباكات في أحياء كلابة شرق مدينة تعز وفي الشريجة جنوب شرق المحافظة حيث تتركز المواجهة في جبل الحويمي المطل على منطقة كرش، كما شهدت منطقة الوازعية تبادل قصف مدفعي وصاروخي بين المقاومة الشعبية والميليشيات.