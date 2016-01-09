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الجيش يقتل 18 مسلحا كرديا جنوب شرقي تركيا

المصدر: ديار بكر (تركيا) - رويترز
الجيش التركي "أرشيفية"
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قال الجيش التركي اليوم السبت إن قوات الأمن قتلت 18 مسلحا كرديا في جنوب شرقي البلاد في أحدث اشتباكات بالمنطقة التي لا تزال تشهد أعمال عنف واسعة منذ انهار الصيف الماضي وقف لإطلاق النار دام عامين.

وأعلنت قوات الأمن أن خمسة أشخاص آخرين بينهم أربعة جنود أصيبوا في هجمات منفصلة بالأسلحة والقنابل في دياربكر كبرى مدن المنطقة.

وأكد الجيش في بيان أن 16 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني قتلوا أمس الجمعة في مدينة الجزيرة قرب الحدود السورية. وقتل عنصران آخران من المسلحين في حي سور التاريخي في دياربكر.

وقالت مصادر أمنية إن جنديا أصيب بالرصاص في حين أصيب ثلاثة جنود آخرين وموظف حكومي في هجوم بقنبلة في سور اليوم السبت.

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