ألمانيا تنوي المشاركة في تدريب الجيش الليبي

ذكرت مجلة "دير شبيغل" السبت ان المانيا تنوي إرسال اكثر من مئة جندي لتدريب القوات المسلحة الليبية، في حين تشهد ليبيا حالة من الفوضى السياسية وتتعرض لهجمات تنظيم داعش.

ولأسباب أمنية لن يتم التدريب على غرار التدريبات التي خضع لها الأكراد في شمال العراق على الأراضي الليبية بل في تونس.

وقالت المجلة إنه "وفقا للمشاريع الداخلية (للحكومة) قد يبدأ جنود ألمان إلى جانب جنود إيطاليين خلال بضعة أشهر تدريب القوات المسلحة الليبية".

وتابعت "قد يتم إرسال 150 إلى 200 جندي من الجيش الألماني". ولم ترغب وزارة الدفاع في التعليق على الموضوع للمجلة.

وقررت الحكومة الألمانية الأربعاء تعزيز مشاركتها العسكرية في مالي والعراق بإرسال جنود إضافيين وهو ما يتعين على البرلمان الألماني الموافقة عليه.