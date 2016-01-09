شرطة ألمانيا تتصدى لمحتجين مناهضين للاجئين

واجهت الشرطة الألمانية اليوم السبت في كولونيا محتجين من اليمين تظاهروا للتعبير عن غضبهم إزاء التحرش بسيدات في احتفالات ليلة رأس السنة بالمدينة.

كانت الشرطة قالت في وقت سابق إن أكثر من 20 من طالبي اللجوء بين المشتبه بضلوعهم في اعتداءات رأس السنة، مما زاد التوتر بشأن الهجرة وعزز الانتقادات لرفض المستشارة أنجيلا ميركل وضع قيود على أعداد المهاجرين الوافدين إلى البلاد.

واستخدمت شرطة كولونيا مدافع المياه لتفريق مظاهرة نظمتها حركة "بيغيدا" ("أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب") التي استغلت مزاعم بضلوع مهاجرين في الاعتداءات وكثفت دعواتها لوقف تدفق اللاجئين.

وقد رشق المحتجون الشرطة بالألعاب النارية والزجاجات الفارغة. وأصيب شخصان في الاشتباك واعتقلت الشرطة عددا من الأشخاص.

وطالبت الشرطة المحتجين، الذين ردد بعضهم هتافات تطالب برحيل ميركل، بالعودة لميدان قريب من محطة القطارات في كولونيا كانوا بدأوا منه مسيرة في شوارع المدينة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن احتجاج "بيغيدا" جذب أكثر من 1700 شخص.

وفي احتجاج آخر لليسار، تجمعت مجموعة أغلبها من السيدات قرب محطة القطارات حيث وقع الكثير من الاعتداءات.