لأسباب أمنية.. تحويل مسار طائرة أميركية إلى كندا

قال مسؤولون كنديون إنه تم السبت تحويل مسار طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز كانت متوجهة من ألاسكا إلى دنفر، لتهبط في فانكوفر "لأسباب أمنية"، مؤكدين اعتقال مشتبه بهم.

ولم يوضح مسؤولو شركة الطيران والمطار على الفور طبيعة المشكلة التي أدت إلى تحويل مسار الرحلة، إلا أن الحادث يأتي وسط حالة التأهب العالية في الولايات المتحدة وكندا تحسبا لأية هجمات إرهابية.

وقالت متحدثة باسم المطار إن "الرحلة رقم 1104 التابعة لخطوط يونايتد ايرلاينز التي كانت متوجهة من انكورايج في ألاسكا إلى دنفر في كولورادو، تم تحويلها إلى مطار فانكوفر الدولي لسبب أمني".

وأضافت أن الشرطة الكندية تتعامل مع الوضع.

وبعثت شرطة ريتشموند الملكية الكندية بتغريدة على تويتر قالت فيها "اعتقلنا شخصا مشتبها به، ولم تتأثر عمليات المطار في هذا الوقت. وسنعلن عن مزيد من المعلومات عند توفرها".

وأشارت إلى أن الطائرة هبطت بسلام، وأن الشركة تتعاون مع السلطات.