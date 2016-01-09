مقتل 13 مهاجراً سورياً بحادثي سير في تركيا

قتل 14 شخصا، بينهم 13 مهاجرا سوريا، وأصيب العشرات بجروح في تركيا في حادثي سير تعرضت لهما حافلتان تنقلان مهاجرين إلى سواحل بحر إيجه للتوجه منها إلى اليونان، على ما أفادت الصحافة السبت.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء الرسمية أن حافلة تنقل ركابا يسعون للصعود في مركب متوجه إلى جزيرة ليسبوس اليونانية انقلبت وسقطت في حفرة في محافظة بالق اسير غرب تركيا.

وقتل السائق وسبعة ركاب سوريين، وأصيب 42 آخرون بجروح، بحسب الوكالة.

وكانت حافلة تنقل مهاجرين سوريين وأفغانا وبورميين صدمت سيارة، الجمعة، في محافظة جنقلي شمال غرب تركيا أثناء توجهها إلى ساحل كانوا سينطلقون منه نحو جزيرة ليسبوس اليونانية، ما أدى إلى مقتل ستة سوريين وإصابة ثلاثين آخرين بجروح، على ما أوردت وكالة "دوغان" الخاصة.

وأصبحت تركيا التي تؤوي 2,2 مليون سوري، و300 ألف عراقي فروا من البلدين اللذين يشهدان حربا، إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا عبر رحلات محفوفة بالمخاطر.

وقضى ما لا يقل عن 36 مهاجرا، بينهم العديد من الأطفال، الثلاثاء، في عدة حوادث غرق قبالة السواحل التركية في طريقهم إلى اليونان.

وبعدما بحثت المفوضية الأوروبية مع تركيا خطة عمل تهدف إلى احتواء تدفق المهاجرين إلى أوروبا من خلال رصد ثلاثة مليارات يورو لمشاريع اندماج اللاجئين السوريين في تركيا، أعلنت الخميس أنها "غير راضية إطلاقا" على تعاون تركيا في هذا المجال.