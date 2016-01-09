ميركل تؤيد طرد لاجئين صدرت أحكام بحقهم

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل السبت إنها تؤيد تشديدا واضحا لقواعد طرد طالبي اللجوء الذين يدينهم القضاء الألماني حتى بأحكام مع وقف التنفيذ.

وأضافت ميركل في تعليق على تحرشات وقعت في كولونيا ليلة رأس السنة بعضها لطالبي لجوء، "إذا ارتكب لاجئون جريمة" فإنه "لا بد أن يكون لذلك عواقب، معنى ذلك أن حق الإقامة ينتهي إذا صدرت عقوبة بالسجن حتى مع وقف التنفيذ".

وخلال اجتماع في ماينس، لقادة الحزب المحافظ للمستشارة الألمانية تم الاتفاق على المطالبة أن يكون تطبيق إسقاط حق اللجوء في ألمانيا أكثر منهجية في حالة ارتكاب جريمة. وسيتعين بحث هذا الأمر مع الحزب الكبير الآخر في الائتلاف الحكومي "الاشتراكيون الديمقراطيون".

وينص القانون الألماني حاليا على طرد طالب اللجوء إذا حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات على الأقل، لكن شرط أن لا تكون حياته أو صحته مهددتين في بلده الأصلي.