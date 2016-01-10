آثار متفجرات تتسبب بإخلاء مطار في السويد

أخلي مطار جزئياً الأحد في السويد إثر اكتشاف آثار متفجرات على حقيبة أثناء تفتيش أمني، وفق ما أفادت الشرطة.

وقال رولاند ليندفيست المتحدث باسم الشرطة "تم إخلاء قاعتي المغادرة والحقائب ما أثر على حركة المغادرين ولكن ليس الواصلين".

وصدر الإنذار في مطار ستوكهولم سكافستا خامس مطارات السويد وهو يستغل أساساً في الرحلات الزهيدة الثمن وشحن البضائع.

وأضاف المتحدث أن الحقيبة تعود لعجوز طاعنة في السن تتعاون معنا وتقول إنها لا تعرف كيف وصل المسحوق إلى حقيبتها.

وتوجه فريق من خبراء المتفجرات إلى المطار الواقع على بعد مئة كلم من العاصمة ويستخدمه سنوياً نحو 2,5 مليون مسافر.